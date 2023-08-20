الأهلي يعلن عن مزايدة عامة لتوريد ملابس وأدوات رياضية

أعلن النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن طرح ممارسة عامة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لتوريد ملابس وأدوات رياضية لزوم فرق النشاط الرياضي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

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من المقرر أن يتم فتح المظاريف يوم الإثنين ١١-٩-٢٠٢٣، الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر النادي بالجزيرة.

وتحدد مبلغ ١٠٠ ألف جنيه للتأمين الابتدائي، على أن تكون قيمة كراسة الشروط ٣٥٠ جنيهًا، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات، التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات بمقر النادي بالجزيرة، بموجب تفويض رسمي من الشركة المتقدمة.

