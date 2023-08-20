300 حالة وفاة يوميا في مصر بسبب السكتة القلبية

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إنه لا توجد إحصائيات دقيقة في مصر عن حالات السكتة القلبية، ولكن عند مقارنة مصر بأمريكا في هذا المرض، فهناك 300 حالة وفاة في مصر يوميا؛ بسبب السكتة القلبية.

اقرأ أيضا..جمال شعبان ناعيًا زعيم قسطرة القلب: كان حياة لكثير من الناس

وتابع "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن نسبة الوفاة بالسكتة القلبية لم تزيد، ولكن رصد هذه الحات هو ما زاد، مشيرًا إلى أن أسباب أمراض القلب زادت، وهي أمراض الضغط والسكر والكوليسترول والعوامل الوراثية والتدخين والأرق وإهمال وجبة الإفطار والمشروبات الغازية والمكملات الغذائية الهرمونية في صالات الجيم.

وقدم نصيحة للشعب المصري حول كيفية حياة القلب من أي ضغوط، قائلاً: "من الضروري أن نمارس الرياضة يوميًا، وعدم تناول الملح الكثير، والامتناع عن الطعام، وعدم إهمال علاج الضغط والسكر والكوليسترول".