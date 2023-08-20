عميد معهد القلب السابق: الحزن يكسر عضلة القلب

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الزعل يكسر القلب، لأنه يؤدي إلى عاصفة من الأدرنالين، مما يقلص الشرايين التاجية، وقد يحدث شلل مؤقت في عضلة القلب، والستات تتعرض لهذا الأمر أكثر من الرجال نتيجة الصدمات العاطفية.

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وتابع "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك ضرورة للتكيف مع الزعل من خلال الاستعانة بالصبر والصلاة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لرفع المناعة الروحية من خلال وضع نظام للحياة، والتكيف مع ضغوطات الحياة، وتحويل الزعل أو الحزن إلى طاقة إيجابية.

وأضاف أن الإنسان معرض للحزن، لأنه ليس إنسانًا آليًا، ولكن من الضرورة عدم إطالة فترة الزعل، معقبًا: "اقلب صفحات الحياة بسرعة".

ولفت إلى أن فتاة المترو كانت تعاني من مرض خلقي صعب جدًا، وكانت معرضة لتوقف القلب في أي وقت، معقبًا: "الحمد الله نجحت العملية، وتجاوزت فترة العلاج، ومن الممكن أن تغادر المستشفى غدًا بصحة وعافية".