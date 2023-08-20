الرياض يتعاقد مع الإسباني خمينيز

تعاقد نادي الرياض السعودي، اليوم الأحد، مع الإسباني خوان ميجيل خمينيز "خوانمي" ، لدعم هجوم الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ونشر النادي العاصمي في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو ترحيبًا باللاعب، دون الكشف عن مدة العقد، وقال: خوانمي ينضم لمدرسة الوسطى.

وانضم المهاجم صاحب الـ30 عامًا، إلى الرياض قادما من ريال بيتيس بعدما قضى ثلاثة مواسم مع الفريق الأندلسي خاض خلالها 101 مباراة وسجل 29 هدفا، وساهم في صناعة سبعة أهداف، كما توج مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا موسم 2021-2022.

ورفع خوانمي عدد صفقات النادي العاصمي إلى 13 صفقة محلية وأجنبية وهم: الزيمباوبي موسونا، عبدالهادي الحراجين، حسين النويقي، الأورغوياني كامبانيا، محمد آل عقيل، عبدالرحمن الشمري، الروماني ألين توسكا، المالي بيراما توري، أحمد عسيري، زيد البواردين صالح آل عباس، علي الزقعان، أمير كردي، والغابوني ديديه ديونغ، والإسباني خوانمي.

يذكر أن الرياض يحتل المركز الثامن برصيد أربع نقاط بعد خوضه مباراتين في المسابقة.