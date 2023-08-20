وزير الرياضة يهنئ مصطفى حسين بفوزه بذهبية المصارعة الرومانية ببطولة العالم

فى إنجاز تاريخي

قدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، مصطفي حسين، وذلك بعد فوزه بالميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة العالم لوزن – 67 كجم، في بطولة العالم للشباب تحت 20 عامًا بالأردن.

حيث تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعب على الانجاز الكبير الذي قام به وتغلبه في المباراة النهائية على لاعب أرمينيا بنتيجة 4-2.

واشار وزير الرياضة ان هذه النتيجة جاءت بعد مجهود كبير من اللاعب والدولة المصرية التي تقف مساندة لجميع اللاعبين في مختلف المحافل الدولية.

واكد وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية تسير بخطي ثابتة نحو تحقيق إنجازات متتالية على كافة الأصعدة القارية والعالمية.

إنجاز عالمي

و في انجاز عالمي حقق مصطفى حسين لاعب منتخب مصر في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم الميدالية الذهبية لبطولة العالم للشباب بعد الفوز على الأرميني جاسبر ، والتي تقام حاليا بالأردن.

و بدا مصطفى حسين مشواره في البطولة بتغلب على اللاعب الكرواتي في دور الـ ٣٢ ، ثم الفوز على اللاعب الأذربيجاني بطل العالم العام السابق في دور 16وتغلب علي التركي في ربع النهائي، كما تغلب على اللاعب الإيراني بطل آسيا في نصف النهائي.وكان فكري محمد فكري وزن ١٣٠ كجم فاز بالميدالية البرونزية مساء أمس كأول ميدالية حققها منتخب مصر.

و تشارك مصر بثلاث منتخبات هم الرومانية و الحرة و النسائية، و ضمت قائمة منتخب مصر للمصارعة الرومانية كل من :

ياسر صقر المدير الفني و اللاعبين كل من ادهم ايمن غريب و مصطفي حسين و يحيي محمد يحيي و محمود عادل يوسف و محمود وليد عبد الفتاح و كريم عادل الدسوقي و فكري محمد فكري

فيما ضمت قائمة منتخب مصر للمصارعة الحرة كل من:

علي ابو طالب المدير الفني و اللاعبين كل من: شهاب الدين إمام و سعيد،د و ابراهيم الجحش و محمد طارق و محمد مصطفي الشاميوقائمة النسائية محمود حامد المدير الفني واللاعبات و شيماء عاطف و لوجي وليد و فرح علي حماده و منه الله احمد عثمان و هبه صبري.