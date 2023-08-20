طرابزون التركي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

كشف نادي طرابزون سبور تفاصيل إصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام جالطة سراي ضمن منافسات الدوري التركي.



أكد نادي طرابزون في بيان رسمي حول إصابة المحترف المصري تريزيجيه التي تعرض لها في لقاء جالطة سراي.

وخرج تريزيجيه من المباراة ولم يستطع استكمالها بعد تعرضه لإصابة قوية في الضلع عند الدقيقى 51.



وخسر طرابزون أمام جالطة سراي بثنائية نظيفة، في الجولة الثانية من منافسات الدوري التركي الممتاز.



أكد أحمد بشير رئيس الطاقم الطبي بنادي طرابزون في بيانه الرسمي اليوم الأحد، أننتيجة الفحص والتصوير التي خضع لها تريزيجيه في المستشفى، تبينت وجود كسر في الضلع من الجهة اليسرى للصدر.

وتابع النادي أن فريق النادي الطبي بدأ في علاج اللاعب، ولم يكشف طرابزون سبور مدة غياب تريزيجيه عن الملاعب.