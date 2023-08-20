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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ مصطفى حسين بذهبية المصارعة الرومانية ببطولة العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، مصطفي حسين، وذلك بعد فوزه بالميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة العالم لوزن – 67 كجم، في بطولة العالم للشباب تحت 20 عامًا بالأردن.

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وتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعب على الانجاز الكبير الذي قام به وتغلبه في المباراة النهائية على لاعب أرمينيا بنتيجة 4-2.

وأشار وزير الرياضة ان هذه النتيجة جاءت بعد مجهود كبير من اللاعب والدولة المصرية التي تقف مساندة لجميع اللاعبين في مختلف المحافل الدولية.
 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية تسير بخطي ثابتة نحو تحقيق إنجازات متتالية على كافة الأصعدة القارية والعالمية.

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