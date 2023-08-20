وزير الرياضة يهنئ مصطفى حسين بذهبية المصارعة الرومانية ببطولة العالم

تقدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، مصطفي حسين، وذلك بعد فوزه بالميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة العالم لوزن – 67 كجم، في بطولة العالم للشباب تحت 20 عامًا بالأردن.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعب على الانجاز الكبير الذي قام به وتغلبه في المباراة النهائية على لاعب أرمينيا بنتيجة 4-2.

وأشار وزير الرياضة ان هذه النتيجة جاءت بعد مجهود كبير من اللاعب والدولة المصرية التي تقف مساندة لجميع اللاعبين في مختلف المحافل الدولية.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية تسير بخطي ثابتة نحو تحقيق إنجازات متتالية على كافة الأصعدة القارية والعالمية.