سجل المواجهات المباشرة بين ساسولو و اتالانتا في الدوري الأيطالي

يلتقي في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة فريقا ساسولو و اتالانتا ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الإيطالي والتي ستجمع الفريقين على ملعب ميابي بمدينة ساسولو .

و التقى الفريقين اجمالا في ٢٥ مباراة في تاريخ مشاركتهما في الدوري الأيطالي كانت الغلبة فيها بوضوح لفريق اتالانتا الذي حقق الفوز في ١٦ مباراة بينما فاز ساسولو في أربعة مباريات وتعادل الفريقين في خمس مباريات وسجل مهاحمو ساسولو ٢٣ هدف و دخل مرماهم ٥٢ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب ساسولو فقد ثلاثة منها بفوز صاحب الملعب و خمسة بفوز اتالانتا وانتهت ثلاثة مباريات بالتعادل .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مواجهات جمعت الفريقين في المسابقات الرسمية:

١٩ ديسمبر ٢٠١٨ ساسولو - اتالانتا : ٢ / ٦

٢٥ مايو ٢٠١٩ اتالانتا - ساسولو: ٣ / ١

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ ساسولو - اتالانتا: ١ / ٤

٢١ يونيو ٢٠٢٠ اتالانتا - ساسولو : ٤ / ١

٣ يناير ٢٠٢١ اتالانتا - ساسولو : ٥ / ١

٢ مايو ٢٠٢١ ساسولو - اتالانتا: ١ / ١

٢١ سبتمبر ٢٠٢١ اتالانتا - ساسولو : ٢ / ١

١٠ أبريل ٢٠٢٢ ساسولو- اتالانتا : ٢ / ١

١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ اتالانتا - ساسولو: ٢ / ١

٤ فبراير ٢٠٢٣ ساسولو - اتالانتا : ١ / ٠