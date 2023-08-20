يونيون برلين يكتسح ماينز برباعية نظيفة بالدوري الألماني

فاز يونيون برلين على ضيفه ماينز برباعية مقابل هدف اليوم السبت في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الألماني.



سجل كيفين بيهرينس نجم يونيون برلين ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 1 و 9 و 70 على نحو الترتيب، قبل أن يضيف ميلوس بانتوفيتش الهدف الرابع بالدقيقة السادسة من الوقت الإضافي من المباراة.



فيما أحرز هدف ماينز الوحيد أنتوني كاسي في الدقيقة 64، وأهدر لاعبو ماينز ركلتي جزاء في الدقيقتين 62 و89 نفذهما لودوفيتش أجورك.



بتلك النتيجة، حصد يونيون برلين أول ثلاث نقاط له في الدوري الألماني بالموسم الجديد.



وتأهل يونيون برلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، بعد الفوز برباعية نظيفة على إستوريا فالدورف، الناشط بدوري الدرجة الخامسة.

وكان ماينز صعد إلى الدور الثاني بعد انتصاره بهدف نظيف على إيلفرسبيرج، الناشط بدوري الدرجة الثانية.

