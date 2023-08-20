بـ 4 كؤوس نادي المنيا يحتل المركز الثاني ببطولة الصعيد للمياه المفتوحة

حقق نادي المنيا الرياضي، المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الصعيد للمياه المفتوحة ، بـ105 نقطة فى بطولة الصعيد للسباحة المقامة بالمنيا، والتي اقيمت فى الفترة من 12 ل 20 اغسطس الجارى 2023، وذلك بعد حصد 4 كؤوس في مراحل مختلفة، و4 ميداليات متنوعة، ما بين ذهبية وفضية و برونزية، خلال منافسات البطولة، وذكر الدكتور محمد تايسون المدير الفني لنادي المنيا، ان اسماء السباحين والسباحات المميزين في البطولة، والذين تمكنوا من حصد الكؤوس والميداليات هم كل من.

كأس المركز الأول ناشئين مرحلة 14 سنه، شارك في منافساته كل من "احمد طارق محمود، وبيتر اشرف حنا، وبدر محمد بدر"، وكأس المركز الأول ناشئات مرحلة 15 سنة.

وشارك بها كل من "شهد ايمن احمد، وحبيبة وائل محمد، وجني علاء محمد سيد"، وكأس المركز الثاني عموم رجال ، شارك بأسم نادي المنيا السباح كريم وائل محمد، وكأس المركز الثالث مرحلة عموم آنسات ، شاركت بأسم نادي المنيا فرح محمد صلاح.

وحصد ذهبية الـ2 كيلو السباح "بدر محمد بدر" مرحلة 2009، وفضية الـ 2كيلو السباحة "جنى علاء محمد" مرحلة 2008، وبرونزية المرحلة لـ"حبيبة وائل محمد"، وبرونزية الـ 3 كيلو السباحة "فرح محمد صلاح" عموم آنسات، فيما حقق مركز شباب المدينة أ ، المركز السادس فى بطولة المياه المفتوحة ، بعدد 45 نقطة فى الترتيب العام .

وأشاد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بالمستوى المتميز للسباحين فى البطولة ، وتحقيق محافظة المنيا مراكز متميزة، موجهًا الشكر للقائمين على البطولة، وبالغ سعادته للسباحين الحاصلين على مراكز اولى وتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم.