ثقافة المنيا تناقش كتاب" " الإسكافى والشيخ الوفى"

تابع قصر ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، قيام بيت ثقافة جاهين بتقديم مناقشة كتاب بعنوان " الإسكافى والشيخ الوفي ، وقصة بعنوان الطيور المهاجرة ، ناقشته هيام عبد المبدئ صبرى، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى ، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.

ويحكى الكتاب، كانت أسراب الطيور المهاجرة من البلاد البعيدة، تأكل سنابل القمح التى آن حصادها ، ولم يبق فيه على حبة قمح واحدة ، فإنزعج اهل القرية من تلك الطيور ، والتى لا يعرفون كيف يواجهونها ، فجاء طفل من القرية الذى رأى حيرة والده فتألم لذلك كثيرا .

وعز عليه المحصول الذى تعب فيه والده طول الموسم ، ففكر وأخذ علبه فارغة وعصا ، وظل يضرب عليها طول اليوم ، فلاحظ الطفل أن الطيور تطير من حقلهم وتهرب ، ولم تتحمل هذه الأصوات ، وفرح أهل القرية بتلك الفكرة و بهروب الطيور.