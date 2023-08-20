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الأحد 20 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ليست مسلمة.. السيدة الشجاعة تكشف سبب هجومها على مدنس المصحف بطفاية حريق

هاجمت السيدة سلوان
هاجمت السيدة سلوان موميكا بمطفأة حريق

 كشفت السيدة التي حاولت وقف، سلوان موميكا، المهاجر من العراق للسويد سبب هجومها عليه بمطفأة حريق ومنعه من حرق المصحف الشريف أمام سفارة إيران، أول أمس الجمعة.

 ويتعمد سلوان موميكا، بين الحين والآخر تدنيس المصحف أمام السفارات العربية والإسلامية بدافع الكراهية والتعصب، ما أدى إلى موجة تظاهرات عارمة وغضب شديد في العالمين العربي والإسلامي.

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بعد حوادث حرق المصحف.. السويد ترفع مستوى التهديد الأمني

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 أوقفوا الهراء:

 وقالت سيسيليا إن مثل هذه الأفعال تجعل السويديين يدفعون الثمن، مضيفة لصحيفة Expressen أنها قرأت في الصحيفة عن الإجراء المخطط له لحرق المصحف ما جعلها تشعر بالغضب من هذه المحاولات المتكررة، مردفة: “شعرت بأن أقول لا.. ، كفى من هذا الهراء”. 

 وحاولت سيسيليا وقف حرق المصحف يوم الجمعة الماضي باستخدام مطفأة حريق ما أدى إلى توقف التجمع، وأدى تصرفها إلى احتجازها بموجب قانون الشرطة ويشتبه في قيامها بتعكير صفو الخدمة العامة والعنف ضد موظف عمومي.

 وكتبت في رسالة بالبريد الإلكتروني للصحيفة: “الغرض الوحيد من ذلك الفعل هو تحريض المسلمين وإساءة معاملتهم نحن ندفع الثمن، مع تزايد انعدام الأمن وكل ذلك من أموال الضرائب”. 

 شاهد الفيديو:

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