وفد عماني يغادر صنعاء بعد سلسلة مشاورات مع الحوثيين

غادر وفد من سلطنة عمان، اليوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد إجرائه مباحثات مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، في زيارة استمرت أربعة أيام في سياق جهود إقليمية ودولية منسقة مع الأمم المتحدة للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية أكثر شمولاً تمهيداً لاستئناف عملية السلام المتعثرة في اليمن.



ونقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية عن مصادر ملاحية في مطار صنعاء الدولي قولها إن الوفد العماني غادر صنعاء دون الإعلان عن أي نتائج لزيارته التي أجرى خلالها مباحثات مع مسؤولين رفيعين في جماعة الحوثي.

وأضاف أن الوفد العماني يرافقه رئيس فريق المفاوضات في جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، دون مزيد من المعلومات.

وبدورها، أكدت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين مغادرة الوفد العماني لصنعاء، دون الحديث الفوري عن نتائج الزيارة.

ويوم الخميس الماضي، وصل الوفد العماني إلى صنعاء؛ للتشاور مع القيادة الحوثية وتقييم المرحلة، واستئناف العملية التفاوضية وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية.

‏وتأمل الأمم المتحدة البناء على الظروف الحالية الشبيهة بالهدنة من أجل تمهيد الطريق لعملية شاملة لإنهاء هذه الحرب بشكل دائم.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أبلغ مجلس الأمن في إحاطته الأخيرة، بأن أطرف النزاع تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن حلول، لكنه أكد الحاجة إلى ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة.

وأضاف: "يظل استئناف عملية سياسية جامعة برعاية أممية في قلب جهود الوساطة التي أبذلها. وينبغي للعملية السياسية أن توفر مساحة تتيح لليمنيين من جميع أنحاء البلاد على تنوعهم مناقشة مستقبلهم وتقريره، كما ينبغي لها أن تمهد الطريق أمام المصالحة ومعالجة المظالم".

وأكد المبعوث الأممي أنه "لن يكون هناك تحسن مستدام للوضع ما لم يجتمع الطرفان لمناقشة الحلول المستدامة للتحديات الاقتصادية والمالية لليمن والاتفاق عليها".

ويشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و جماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.

ومنذ سبتمبر 2014، تسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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