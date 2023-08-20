غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي العدوة

اعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، اليوم الأحد ، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية مجانية ، يوم غداً الأثنين 21 أغسطس الجارى 2023 ، وعلى مدار يومين متتاليين، بقرية الجهاد إحدى قرى مركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا، وذلك لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.

ويتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، سلسلة القوافل الطبية المجانية ، ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ((حياة كريمة )) ، والتى تنفذها مديرية الصحة بالمحافظة ، للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.