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الأحد 20 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي العدوة

القوافل الطبية
القوافل الطبية

اعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، اليوم الأحد ، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية مجانية ، يوم غداً الأثنين 21 أغسطس الجارى 2023 ، وعلى مدار يومين متتاليين، بقرية الجهاد إحدى قرى مركز ومدينة  العدوة شمال محافظة المنيا، وذلك لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.

 ويتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، سلسلة القوافل الطبية المجانية ، ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ((حياة كريمة )) ، والتى تنفذها مديرية الصحة  بالمحافظة ، للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ،  تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.