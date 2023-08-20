أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة رفع الحصانة عنه

كشف المستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضيه والقانونيه بنادي الزمالك، حقيقة رفع الحصانة عنه بسبب اتهامات في قضية العملة وغيرها مما يثار في الوقت الحالي.

أحمد جلال إبراهيم يرد على حقيقة رفع الحصانة عنه

وقال أحمد جلال إبراهيم في بيان رسمي عبر صفحته الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "فوجئت اليوم ببعض الاصدقاء يخبروني أن احد المواقع قد تناول خبر بان جهه عملي القضائية مجلس الدوله قد اصدرت اليوم قرارا برفع الحصانه القضائية عني لسماع اقوالي في احد القضايا الخاصه بنادي الزمالك، وهو الامر الذي انفيه تماما، ولم يحدث ابدا".

أضاف أحمد جلال إبراهيم: "لا اجد له مبررا في هذا التوقيت بالذات خاصه لانني اعمل في جهه محترمه وان هذا الامر فضلا عن انه يمسني شخصيا الا انه للاسف فهو يمس عملي وهي وجهه قضائيه محترمه جدًا، والله لو كان الامر صحيحا لقمت انا بتاكيده".

وتابع أحمد جلال إبراهيم: "ولكنه لم يحدث ابدا. وللمعلومه فان الاذن بسماع الاقوال لا يتطلب رفع الحصانه وانما يتطلب فقط اصدار اذن بذلك لي من رؤسائي لسماع الاقوال فقط وهوالامر الذي كنت سوف انفذه علي الفور لوكان الامر صحيحا، ولكن والله لم يحدث ابدا".