"الهوى" إله مزيف يعبده 90% من البشر وخالد الجندي يحذر من عواقب كارثية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المسلمين خلال فتح مكة كسروا الأصنام المحيطة بالكعبة، ورغم ذلك ما زال هناك إله كاذب يعبده الكثيرون من الناس بنسبة 90% منهم.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هذا الإله الخطير هو إله الهوى، أما تلقى واحد عارف إنك بتتكلم صح وطالع يغلطك، أو مش قابل منك نصيحة".

اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

واستكمل واصفًا علامات إله الهوى: "أو تقول كلمة حق وتلاقى اللى قدام منك يتهمك بالنفاق، أما تلاقى واحد بيعامل زوجته بطريقة سيئة، أو تلاقى زوجة ناكرة فضل زوجها عليها أو شخص يتطاول على الصحابة والعلماء، اعرف إن دول بيعبدوا هواهم".



واستكمل: "عبادة الهوى يعنى سماع هواه، وليس بالعبادة المعروفة، زى عبادة الشيطان يعنى اتباعه"، لافتا إلى أن القران الكريم ذكر هذا الإله المزيف فى قوله: "أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ".