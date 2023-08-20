تشكيل فرانكفورت أمام دارمشتات..موقف عمر مرموش

كشف دوبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه لمباراة دارمشتات، والتي ستنطلق في السادسة والنصف مساءً اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الألماني.



شهد التشكيل الأساسي غياب عمر مرموش وتواجده على مقاعد بدلاء الفريق.



جاء تشكيل فرانكفورت على النحو التالي:



حراسة المرمى: تراب

خط الدفاع: كوكا، كوخ، باشو

خط الوسط: إيبيمبي، إلياس السخيري، سيبستيان روده، فيليب ماكس

خط الهجوم: ليند ستروم، جوتزه، كولو مواني.

