سمكة تقطع الكهرباء عن ولاية نيوجيرزي الأمريكية

تحولت أزمة واجهتها ولاية نيوجيرزي الأمريكية، إلى مزحة بين المواطنين، بعدما تسببت سمكة في انقطاع الكهرباء بالولاية بأكملها.

بحث مسؤولون في بلدة سايرفيل بولاية نيوجيرزي، عن المجرم الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وألقى بسمكة داخل المحول وتسبب في تلفه.

وانطلق عمال شركة نيوجيرزي المركزية للطاقة والضوء، للبحث عن سبب تعطيل المحول، ولم يتوقعوا أن المجرم هو طائر، أسقط سمكة في محول الكهرباء، وتمكنوا من إصلاح العطل واستعادة التيار الكهربائي.

وتحولت الأزمة إلى قصة طريفة، وقالت شرطة نيوجيرزي على صفحتها في فيسبوك: "نحن نخمن أن طائرًا أسقطها وهو يحلق فوقنا".

وأضافت أن الطائر المشتبه به شوهد آخر مرة، وهو يطير جنوبًا، وحثت القراء على عدم محاولة القبض عليه لأنه على الرغم من أنه لا يعتقد أنه مسلح، إلا أنه لا يزال خطيرًا للغاية.