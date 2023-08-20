"جدعنة المصريين".. سائق "ميني باص” ينقذ راكبة من أزمة قلبية

"جدعنة المصريين"، واحد من المواقف التي تكشف عن جدعنة الشعب المصري، حين توقف سائق "ميني باص"، ليساعد راكبة كانت تعاني من أزمة قلبية، وكان هذا السائق في حيره بين إكمال خط سيرة وبين إنقاذ هذه السيدة التي كانت في أشد الحالة للمساعدة.

راكبة تعاني من أزمة قلبية وجدعنة سائق

وكانت تتوجع راكبة بصوت عاني، هو ما جعل سائق الـ"ميني باص" في تقديم يد العون والمساعدة لها، وكانت هذه الراكبة تكافح من أجل التنفس، ولذلك سرعان ما قدم لها المساعدة.

وفي لحظة واحدة، فكر فيها هذا السائق بين أن يكمل خط سيره أو يتوقف بسيارته من أجل إسعاف الراكبة، إلا أنه سرعان ما اختار أن يساعد الراكبة التي كانت تعاني من أزمة قلبية، وأوقف السيارة وانتظر حين تتحسن حالتها، إلا أنها لم تتحسن حالتها، ورغم أن بعض الركاب طالبوه بالاستمرار في السير، إلا أنه أوقف السيارة.

وعاش سائق "ميني باص" في حيرة كبيرة، بين أن يكمل السير في خط سيره، بسبب ضغط عدد من الركاب عليه بسبب تاخرهم عن العمل، وبين أن يساعد هذه الراكبة في استعادة التنفس بشكل طبيعي، إلا أن قطع تفكيره وقرر أن يستدعي سيارة الإسعاف ويتوقف بسيارته ويجرى إسعاف الراكبة حتى عاد تنفسها بشكل طبيعي.