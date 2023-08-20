أهالي أسيوط يبحثون عن حل للآلام والمشاكل

حمل شارع أسيوط الأمل أن يطلق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مجموعة من القرارات حيث يتطلع المواطنين أن يضع المحافظ حلاً للألام والمشاكل التي تعاني منها، وعلى رأسها توفير الرعاية الطبية والخدمات الأساسية للمدن والقرى، وإكمال المشاريع المتعلقة بالصرف الصحي، وتزويد المناطق بالمياه، وتعبيد الطرق، وإنشاء المدارس لمواجهة زيادة الكثافة الطلابية، بخاصة في المناطق المحرومة.

وتأتي في صدارة الأولويات أيضًا حل مشكلة ارتفاع أسعار العقارات في المحافظة، وتطوير المدن الصناعية، واستكمال مشروع الهضبة.

كان أحد الأمور التي يأمل أهالي أسيوط حلاً لها هو تقديم الرعاية اللازمة لمراكز وقري المحافظة النائية والمحرومة، فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل. كما تسعى المحافظة أيضًا إلى إنشاء المزيد من الجسور لتسهيل حركة المرور والتواصل بين المناطق المختلفة، وحل مشكلة ازدحام الطلاب في المدارس.

وبصورة خاصة، يأمل أهالي المحافظة في استكمال مشروع الهضبة الذي يعد مهمًا لصعيد مصر بشكل عام، حيث سيسهم في تطوير المنطقة وتحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي.

وطالب المواطنون بإنجاز جسر أبو تيج - ساحل سليم الذي سيسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويربط بين الموانئ البحرية والطرق الرئيسية.

وتشدد المواطنات في اسيوط على أهمية التواصل مع النساء والاستماع إلى مشاكلهن والعمل على حلها، وتقديم الدعم للأنشطة الثقافية لمواجهة التطرف الفكري وتفعيل دور قصور الثقافة. كما تعكس أهمية الثقافة في المدينة إطلاق سراح ثلاث نساء من السجن وإنشاء قصر ثقافي للأطفال في مركز ابنوب، بالإضافة إلى دعم الكتّاب والمبدعين في أسيوط.