تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة

شهدت شوارع القاهرة والميادين انسياب مروري كما كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها بالشوارع الرئيسية وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المواطنين.

كما شهد طريق الكورنيش النيل من المظلات وصولاً إلى مسرة ووصولاً إلى ميدان التحرير سيولة فى الحالة المرورية وشهدت حركة المرور بميدان القللي للمتجة إلى وسط البلد سيولة مرورية وظهرت إستقرار بحركة السيارات بنفق أحمد بدوي للمتجة إلى كوبري أكتوبر.

كما انتشر رجال الإدارة العامة للمرور، بشوارع وميادين المحافظات ، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال

مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرصت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين إحتفالات المواطنين.

