مصرع سائق في حادث انقلاب نقل بالصحراوي

لقي سائق مصرعه، في حادث إنقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة

لقي سائق مصرعه، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي زمام محافظة بني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة بصحراوي بني سويف الغربي

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي جوار محطة الوقود، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص هو سائق السيارة، وجرى استدعاء سيارة الاسعاف إلى مكان الحادث.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة اسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين أن المتوفي في حادث يدعى :" الحسيني شوقي ابو النجا، 60 سنة، سائق ومقيم مدينة المنصورة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.