غداً.. مستشفى أسيوط الجامعي تطلق حملة للكشف المبكرعن اعتلال الشبكية السكري

أعلن قسم طب وجراحة العيون بمستشفيات جامعة أسيوط، عن تنظيم حملة للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري لموظفي الجامعة.

تأتي هذه الحملة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن تسلل السكري في شبكية العين لمرضى السكر عن طريق الأشعة المقطعية للعين.

وتهدف هذه الحملة إلى تخفيف معاناة المرضى الذين يعانون من صعوبة تقديم الخدمات الصحية للموظفين في الجامعة. ومن المقرر أن تبدأ هذه الحملة من يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 أغسطس.

وتشارك في تنظيم هذه الحملة إحدي شركات الدوية العالمية بالتعاون مع الدكتور طارق أحمد علي رئيس قسم طب وجراحة العيون بمستشفى جامعة أسيوط. يتم استهداف الحملة مرضى السكري في خدمة الطب الباطني وجميع العاملين الذين يعانون من مرض السكري منذ أكثر من 5 سنوات.

تأتي هذه الحملة في إطار رغبة جامعة أسيوط في تقديم الخدمات الصحية وتحسينها بشكل مستمر لجميع منسوبيها، والمشاركة في المبادرات الرئاسية. تحظى الحملة برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات الجامعة، بالإضافة إلى الدكتور ايهاب فوزي المدير التنفيذي للجامعة المستشفيات.

من المتوقع أن تكون هذه الحملة فرصة مهمة للموظفين في الجامعة للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري والحصول على العلاج المناسب في حال الحاجة. وتأمل الجامعة في أن تساهم هذه الحملة في توعية الموظفين حول أهمية الكشف المبكر والعناية بصحة شبكية العين لدى مرضى السكري