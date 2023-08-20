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الأحد 20 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طبيب يحذر من التهابات البروستاتا: تسبب الضعف الجنسي (فيديو)

الدكتور صلاح زيدان،
الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات ا

أكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، مشكلة البروستاتا في سن الشباب من المشاكل الكبيرة، مشيرا إلى أنه يأتي نتيجة التهاب مزمن في البروستاتا، ويكون له تأثير على العلاقة الزوجية.

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وأوضح "زيدان"، خلال لقائه ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم، أن التهاب البروستاتا له تحاليل وأشعات معينة لمعرفة سبب المرض وتحديد أنسب طرق العلاج التي يمكن تحديدها.

علاجات البروستاتا للشباب يكون عن طريق تناول الأدوية

وتابع رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، أن علاجات البروستاتا للشباب يكون عن طريق تناول الأدوية، ولكن في السن الكبير يكون هناك علاجات محددة منها "عملية بتخدير موضعي ويتم حقن بخار الماء داخل البروستاتا.

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