تشيلسي ووست هام.. سترلينج يقود هجوم البلوز وكايسيدو بديلا

كشف الجهاز الفني لتشيلسي بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن تشكيل فريقه أمام ويت هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وكان تشيلسي قد تعادل في الجولة الأولي من منافسات البريميرليج أمام ليفربول بهدف لكل فريق، في المباراة التي شهدها ستاد "ستامفورد بريدج" معقل الفريق الأزرق.

ويتواجد الصفقة الجديدة موسيس كايسيدو على مقاعد بدلاء البلوز خلال مواجهة وست هام، حيث رفض المدرب الأرجنتيني البدء به خلال مواجهة اليوم.

تشكيل تشيسلي أمام وست هام

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

الوسط: إينزو فرنانديز، كونو كالاجر، كارني تشوكويميكا، بن تشيلويل.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، نيكولاس جاكسون.

بينما يأتي على مقاعد البدلاء:

لوكاس بريجستورم، باشير هامبيرز، مارك كوكوريلا، إيان ماتسين، موسيس كايسيدو، ليسلي أوجوشوكو، ميخايلو مودريك، نوني مودوكي، ماسون بورستو.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي في المركز الرابع عشر بنفس رصيد البلوز، مما يجعل المباراة قوية ومثيرة قبل بدايتها.

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