تفاصيل حادث انهيار أحواض مياه محطة كهرباء غرب أسيوط

أدى ارتفاع المياه بشكل مفاجئ بأحواض المياه في محطة كهرباء غرب بمحافظة أسيوط ، إلى حادث انهيار جزء بها الامر الذى استدعى تدخل رجال الأمن وعلى رأسهم مدير أمن أسيوط، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الحادث المأساوي.

تفاصيل الحادث تكشفت بعد انهار جزء من حوض المياه في المحطة الكهربائية بسبب ارتفاع المياه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى حدوث تصدعات في البنية التحتية وانهيار جزئي للحوض، ما أسفر عن وقوع إصابات بين العاملين في المحطة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

على الفور، تم تشكيل فريق خبراء فنيين ومهندسين من الشركة المسؤولة عن تشغيل المحطة للتوجه إلى موقع الحادث وتقييم الأضرار وتطبيق إجراءات الإصلاح اللازمة. وتم أيضًا إخطار الجهات الأمنية في المنطقة لتوفير الدعم والتعاون اللازم للتحقيق في أسباب وقوع الحادث.

من جانبه، أعرب مدير أمن أسيوط اللواء وائل نصار عن بالغ قلقه إزاء هذا الحادث المأساوي، مؤكدًا ضرورة التحقيق السريع والدقيق في أسباب الحادث ومعاقبة المسؤولين عن أي إهمال أو خروج عن التعليمات الفنية والأمنية.

تجدر الإشارة أن محافظة أسيوط معروفة بوجود عدد كبير من المحطات الكهربائية التي توفر الكهرباء للمدينة والمناطق المجاورة. ولذلك، فإن سلامة هذه المحطات تُعَد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة تزويد المدينة بالكهرباء.

من ناحيتها تعمل الجهات المسؤولة الآن على تطوير خطط تعزيز السلامة في محطات الكهرباء بالمحافظة، وتوفير التدريب المستمر للعاملين وتحسين إجراءات الصيانة والتفتيش المنتظمة. كما ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي شخص يقوم بتجاوز الإجراءات الأمنية أو يسبب أضرارًا للمنشآت الحيوية للمحافظة.

لا شك في أن هذا الحادث سوف يسهم في استعجال خطط تحسين سلامة المحطات الكهربائية في محافظة أسيوط، حيث ستعكف الجهات المختصة على دراسة ما حدث واستخلاص الدروس المستفادة لتطوير نظام صيانة مستدام ومثلى في المستقبل.

مدير أمن أسيوط يتابع حادث انهيار أحواض مياه محطة كهرباء غرب