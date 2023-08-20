رئيس تجارية دمياط يناقش أفكار مصنعي الأثاث للخروج من أزمة القطاع

استقبلت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، وبحضور أيمن رخا نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومسعد الرداد عضو مجلس الإدارة، وأحمد أمين أمين عام الغرفة التجارية، وأحمد والي مستشار الغرفة التجارية، وأسامة الزيات نائب رئيس شعبة الأثاث، وسامي أبو غضة عضو مجلس إدارة شعبة الأثاث، وعبد الرحمن الملك عضو مجلس إدارة شعبة الأثاث، وأحمد المغلاوي من ممثلي قطاع الأثاث.

اجتماع الغرفة التجارية بمحافظة دمياط

وتم عرض بعض الأفكار التسويقية لقطاع الأثاث بعمل معرض كبير، على غرار معرض تراثنا ويشارك فيه جميع الصناعات الحرفية واليدوية بمحافظة دمياط وقد لاقت هذه الأفكار استحسان الحضور.

اجتماع الغرفة التجارية بمحافظة دمياط

اجتماع الغرفة التجارية بمحافظة دمياط

وأكد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، أنه سيتم دراسة هذه الأفكار التي تهدف إلى ترويج الصناعات والمهن الحرفية المختلفة؛ من أجل الخروج من عنق الزجاجة.

وتعد محافظة دمياط إحدى قلاع صناعات الأثاث والحلويات والألبان وصناعة السفن والأسماك، وتستحق دمياط بذل الجهود من أجل عودتها لسابق عهدها.

بحث مشاكل مستوردي القشرة بدمياط

كما أنه تم عرض بعض المشاكل التي تواجه القطاع من خلال ايمن مرعي أحد مستوردي القشرة وتم التواصل من خلال رئيس الغرفة التجارية بعقد اجتماع موسع مع مدير الواردات بهيئة الجمارك بمحافظة دمياط و مع تجار القشرة بدمياط لحل مشاكلهم.