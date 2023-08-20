جامعة أسيوط تنظم يومًا علميًا حول "الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد"

نظم قسم علاج الأورام، والطب النووي بجامعة أسيوط، بالتعاون مع قسم المناطق الحارة، والجهاز الهضمي، اليوم الأحد، يومًا علميًا حول: تشخيص وعلاج أورام الكبد، بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وشهد اليوم العلمي مشاركة الكثير من الأساتذة، والخبراء، والمتخصصين في مجال أورام الكبد، وحضور الدكتور شريف كامل، مدير مستشفى الراجحي الجامعي للكبد، والدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام، والطب النووي بكلية الطب، والدكتورة ماجدة حسن، رئيس قسم طب المناطق الحارة، والجهاز الهضمي، والدكتور أحمد عمر كاسب أستاذ أورام الجهاز الهضمي والكبد بجامعة تكساس بالولايات المتحدة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن من أحد أهدافنا تبادل الخبرات، والمهارات العلمية، والعملية بين الكوادر، والخبراء الدوليين في مختلف المجالات، والمساهمة في رفع الكفاءة العلمية والعلاجية لدى الكوادر الطبية العاملة في قطاع المستشفيات الجامعية، ومناقشة أفضل الأبحاث المشاركة في المجالات الطبية المختلفة على المستوى الدولي والعالمي، وإلقاء الضوء على أحدث التوصيات التي يمكن تطبيقها في هذا المجال، بالإضافة إلى إتاحة فرصة التعاون للباحثين؛ لإجراء أبحاث علمية بينية مشتركة، وتنمية قدراتهم على الابتكار في مجال البحث العلمي؛ بما يسهم في الارتقاء بتحسين الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الطبي بالجامعة، والوصول إلى مستوى مميز من الأداء.

وثمن الدكتور أحمد المنشاوي، التكامل الطبي بين الأقسام الطبية المختلفة بكلية الطب، والمستشفيات الجامعية، وتعاونها في تنظيم الكثير من الأنشطة، واللقاءات العلمية التي تناقش كل ما هو جديد فى تشخيص، وعلاج الأمراض المختلفة؛ بما يصب في مصلحة المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، ويسهم في تطوير المنظومة الطبية بالجامعة بوجه عام.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع الملف الصحي على رأس أولوياتها، وهو الأمر الذى أثمر عن تحقيق الكثير من الإنجازات داخل مستشفيات جامعة أسيوط، منها: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإطلاق الكثير من المبادرات الرئاسية التي أسهمت في الكشف المبكر عن مختلف الأمراض، وتقديم العلاج بالمجان للمرضى؛ تحت شعار"100 مليون صحة"، كمبادرة القضاء على فيروس سى، والأمراض غير السارية، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر ،وعلاج مرضى سرطان الكبد، إلى جانب إطلاق الكثير من القوافل الطبية الخاصة بتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية.

وحول تفاصيل اليوم العلمي، أوضح الدكتور سمير شحاتة، أن اليوم بدأ بثلاث محاضرات نظرية متخصصة في تشخيص، وعلاج أورام الكبد؛ بدءًا بالعلاج المبدئي لتحجيم الورم، ثم العلاج الموجه، أو المناعي، والتي تضمنت محاضرة للدكتور محمد عمر، الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة، والجهاز الهضمي، والتي استعرض خلالها؛ دور أستاذ أمراض الكبد في اكتشاف إصابة مريض فيروس سي بورم في الكبد، وبدء رحلة علاجه، ومحاضرة للدكتورة أسماء عبدالتواب، المدرس بقسم علاج الأورام، والطب النووي، حول: علاج الحالات البدائية لأورام الكبد، وكيفية اختيار العلاج المناسب لكل حالة، ومحاضرة للدكتور أحمد عمر كاسب، والتي تناولت شرحًا لكل أنواع العلاج الموجه، أو المناعي للحالات المتقدمة لأورام الكبد، ومدى استجابة المريض له باعتباره أحد طرق العلاج الحديثة التي تستهدف الخلايا المصابة بالورم فقط، وتجنب المريض مضاعفات العلاج الكيميائي.

وعقب المحاضرات النظرية؛ توجه الدكتور أحمد عمر كاسب، برفقة فريق طبي من قسمي علاج الأورام، والطب النووي، والمناطق الحارة، والجهاز الهضمي؛ إلى مقر مستشفى الراجحي الجامعي للكبد؛ حيث تمت مناظرة ما يقرب من 15 حالة أورام كبد، والتى بدأ بعض منها في تلقي العلاج الموجه، أو المناعي؛ وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر، وعلاج مرضى سرطان الكبد، والتي طرحتها الدولة في مراكز علاج الأورام المختلفة، ومنها: المراكز التابعة للمستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة بجميع محافظات الجمهورية.

جامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول: "الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد"

جامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول: "الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد"

جامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول: "الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد"

جامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول: "الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد"

جامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول: "الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد"

جامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول: "الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد"

جامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول: "الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد"

جامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول: "الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد"

جامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول: "الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد"

جامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول: "الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد"

جامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول: "الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد"