مقترح من الجالية المصرية بسويسرا والنمسا خاص بالعمالة ووزيرة الهجرة ترد

قدم عدد من الجالية المصرية بسويسرا والنمسا، مقترح لوزيرة الهجرة، السفيرة سها الجندي، بأن يكون هناك آلية لتأهيل العمالة.

وفي هذا الصدد تناولت وزيرو الهجرة، دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في تدريب وتأهيل الشباب من أجل التوظيف، لمنح الفرصة للشباب المصري المتطلع للعمل في أوروبا ولتوفير العمالة التي تحتاجها هذه المجتمعات، حيث يقدم المركز خدماته للشباب المصري الراغب في الهجرة الى ألمانيا وفقا للمهن والمعايير المطلوبة بسوق العمل الألماني، كما تم إطلاق أول دليل متكامل للسفر إلى ألمانيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي واتحاد الصناعات الألماني ومعهد جوته.

كما طرح عدد من المشاركين تساؤلًا حول برامج الجيل الثاني والثالث أبناء المصريين بالخارج، وفي هذا الصدد لفتت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة تعمل على تنظيم زيارات خاصة بالجيل الثاني والثالث والرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لإطلاع هؤلاء الشباب وتعريفهم بوطنهم الأم وبتاريخه وأيضًا التنمية التي تتم على أرضه، هذا بالإضافة إلى لقاء المسئولين ومنهم دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء لإطلاعهم على كافة الحقائق والتحديات التي توجهها الدولة المصرية وأيضًا النجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية وما تخطط له الدولة وفقا لرؤية مصر 2030.

وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من أعضاء الجاليات المصرية في سويسرا والنمسا وليخنشتاين، لمناقشة أوضاعهم والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول، وذلك بحضور السفير وائل جاد سفير مصر في سويسرا، السفير محمد الملا سفير مصر في النمسا.

وشارك في اللقاء اللواء إيهاب الحيني، ممثلًا عن مصلحة الأحوال المدنية، والعقيد محمد شرشر، مدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشاركة السيد أحمد عزت، ممثلًا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والدكتورة إلهام فتحي، مدير إدارة "أبناؤنا في الخارج"، ممثلة عن وزارة التربية والتعليم.

وقدمت وزيرة الهجرة، الشكر للمشاركين في اللقاء، معربة عن ترحيبها بكل المقترحات الفاعلة من جانب المصريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم المتميزة في شتى المجالات، معربة عن سعادتها للقائهم واستعدادها للعمل على دراسة كل المقترحات التي تقدم بها أبناء الجالية، مؤكدة حرصها على المتابعة المستمرة لما يطرحه أبناؤنا حول العالم، وأن وزارة الهجرة هي ظهر وسند لكل المصريين حول العالم، والدولة المصرية لا تترك أبناءها أينما وجدوا.