هولندا تعلن تقديم مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الأحد، رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أن هولندا والدنمارك ستقدمان طائرات حربية من طراز إف-16 إلى كييف، في أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء إعلان روته أثناء زيارة يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لهولندا، اليوم الأحد.

وقال روته، في اجتماع مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي في قاعدة جوية هولندية، إن الطائرات سيتم تسليمها بمجرد "استيفاء شروط" لم يحددها.

جاء هذا الإعلان بعد دقائق من فحص روته وزيلينسكي لطائرتين رماديتين من طراز إف-16 كانتا متوقفتين في حظيرة طائرات بالقاعدة.

وجاء العرض بعد يومين من قول هولندا والدنمارك إن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت للدولتين بتسليم طائرات إف-16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا.

من جهته قال فولوديمير زيلينسكي اليوم إنه توصل إلى اتفاق مع روته لنقل 42 طائرة من طراز إف-16 إلى كييف.

وأكد الرئيس الأوكراني عبر تويتر أن هذه الطائرات سيتم استخدامها في التصدي للقوات الروسية، مؤكداً أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة لتعزيز الدرع الجوي لبلاده. وأضاف أن نقل الطائرات الاثنتين والأربعين "ليس سوى البداية".

يشار إلى أنه لطالما ناشدت أوكرانيا واشنطن الحصول على هذه الطائرات المتطورة لمنحها ميزة قتالية أمام روسيا.

من جهته قال روته إن هولندا لا يمكنها تحديد عدد طائرات إف-16 المقاتلة التي ستقدمها لأوكرانيا.

وتمتلك هولندا حاليًا 24 طائرة من طراز إف-16 قيد التشغيل والتي سيجري التخلص منها تدريجيا بحلول منتصف عام 2024. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الدنمركية في بيان اليوم أن الدنمرك وهولندا ستسلمان طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وأضافت الوزارة "نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها".

وتابعت قائلة "تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف-16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة".

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