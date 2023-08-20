مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر العام في بورصة قطر تعاملات خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بلغ نحو 5.19 نقاط، أي ما يعادل 0.05 %، وأغلق عند مستوى 10576.82 نقطة.

بورصة قطر

وتم خلال الجلسة تداول 140 مليونًا و567 ألفًا و243 سهمًا، بقيمة 325 مليونًا و247 ألفًا و72.890 ريالًا، نتيجة تنفيذ 10623 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 24.03 نقطة، ليبلغ مستوى 7099.97 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.34%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية نحو113 مليون سهم، عبر 6705 صفقات نقدية، بقيمة 6ر22 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق البورصة بنحو 52.5 نقطة ليبلغ مستوى 5740.40 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.91% من خلال تداول 56.3 مليون سهم، عبر 2700 صفقة نقدية بقيمة 8 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 17.7 نقطة ليبلغ مستوى 7808.81 نقاط، بنسبة انخفاض بلغت 0.19 %، من خلال تداول 56.7 مليون سهم، عبر 4005 صفقات بقيمة 14.6 مليون دينار كويتي.

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 72.9 نقطة ليبلغ مستوى 5713.53 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.26% من خلال تداول 41.9 مليون سهم عبر 1848 صفقة نقدية بقيمة 7.2 ملايين دينار (نحو 21.9 مليون دولار).

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تباين

بورصة البحرين

أغلق مؤشر بورصة البحرين العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد ، عند مستوى 1,961.75 بارتفاع قدره 9.12 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 760.69 بانخفاض قدره 0.09 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونًا و593 ألفًا و161 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليوناً و153 ألفًا و704 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 55 صفقة،بحسب وكالة الأنباء السعودية.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.76%، لتصل عند مستوى 2368.68 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2151 صفقة.