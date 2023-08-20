رئيس بايرن ميونخ: هاري كين مفيدًا للدوري الألماني بأكلمه

تغنى هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، بقدرات المهاجم الإنجليزي هاري كين، الوافد الجديد للبفاري، بعدما ساهم في فوز فريقه على فيردر بريمين برباعية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الألماني للموسم الجديد.

ونجح كين في تسجيل هدف وصناعة أخر، في المباراة التي شهدها ملعب فيسير شتاديون معقل فيردر بريمين.

وشدد هاينر على هاري كين يعد إفادة كبيرة لبايرن ميونخ والدوري الألماني بأكمله، مشيرًا إلى أنه لاعب من طراز فريد وهداف متعدد القدرات.

تصريحات رئيس بايرن ميونخ

تحدث هاينر في حوار مع صحيفة "ميونخر ميركور" اليوم الأحد، حيث قال: "كين ليس فقط لاعب من طراز رفيع، إنه هداف متعدد القدرات في البريميرليج وقائد للمنتخب الوطني الإنجليزي، فهو نجم دولي".

وتابع: "سأقولها مرة أخري، هاري كين ليس مهاجمًا مفيدًا للبفاري فقط، لكنه مفيد للدوري الألماني بأكمله".

وأختتم رئيس بايرن ميونخ تصريحاته:"شاهدنا ذلك بالفعل في بريمن، حيث تلقى استقبالا رائعا من جماهير أصحاب الأرض، هاري كين مكسب للجميع".

وكان بايرن ميونخ قد تعاقد مع هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من توتنهام في صفقة تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو، لتعد أغلى صفقة يتعاقد معها البايرن خلال الفترة الماضية.