السباح الأوليمبي أحمد ندا يحصد الميدالية الفضية في بطولة العالم

حصد السباح المصري الأوليمبي أحمد ندا، الميدالية الفضية في بطولة العالم للألعاب المائية ضمن مسابقة 100 متر فراشة، والتي أقيمت مؤخراً في اليابان.



احتل "ندا" المركز الثاني عالمياً في الفئة العمرية من 35 إلى 40 سنة، ليصبح بذلك ضمن قائمة أفضل 10 سباحين في العالم في هذه الفئة العمرية.



من جانبه، عبر السباح المصري الأوليمبي أحمد ندا، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الجديد الذي يُضاف لسجل إنجازاته، : "الأجواء البطولة حماسية لدرجة كبيرة، حيث حرص جميع المشاركين على التنافس بروح رياضية للفوز باللقب."



وتوج أحمد ندا بالعديد من الألقاب في رياضة السباحة، إذ شارك في أوليمبياد بكين 2008 مع المنتخب المصري للسباحة في سباق 100 متر فراشة للرجال، وحصل على لقب أسرع سباح في مصر وإفريقيا خلال الفترة من 2003 حتى 2011، وفي عام 2015 عاد إلى المنافسة المحلية والدولية تحت بطولة العالم للألعاب المائية.

