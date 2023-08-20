حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة أبشواي في الفيوم

ترأس المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والعوائق بشوارع وميادين المدينة، وعلى شاطيء بحيرة قارون بنطاق المركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع وفتح المحاور المرورية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي، أن الحملة أسفرت عن إزالة الخيام والشمسيات ورفع الحواجز الحديدية وعوائق الطريق ومصادرة مانيكانات واستندات العرض التى يتم وضعها بحرم الطريق العام، وتتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة بالشوارع الرئيسية والطرق، وينتج عنه اختناقات مرورية متكررة.

وشدد رئيس المركز على قسم الإشغالات بالمتابعة المستمرة لعدم تكرار المخالفات ومنع التعدي على الطريق العام مرة أخري، موجها باستمرار الحملات يومياً ومصادرة كافة المخالفات وعوائق الطريق بمدينة أبشواي وقرى المركز، للحفاظ على السيولة المرورية والقضاء على الاختناق المروري

على صعيد آخر قام رئيس مركز ومدينة ابشواي بجولة ميدانية موسعة بالمدينة والوحدات المحلية القروية حيث شملت الجولة متابعة انتظام سير العمل بالوحدة المحلية بقرية ابوكساه وتفقد مبني الوحدة المحلية وأعمال حملات النظافة العامة ووجه مسئولي الوحدة المحلية بأبوكساه بالالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء.

رئيس مدينة أبشواي: خطة لتطوير كورنيش بحيرة قارون

كما تفقد رئيس المركز الوحدة المحلية بقرية شكشوك وكورنيش بحيرة قارون بنطاق القرية، وخلال جولته صرح رئيس المركز بأنه سوف يتم البدء بوضع خطة تطوير جديدة للكورنيش ليصبح متنفساً ومقصداً لأهالي المركز والمراكز المجاورة ضمن خطة المركز للاستغلال الأمثل لمقدرات الدولة على شاطيء بحيرة قارون،

وتفقد رئيس مركز ومدينة أبشواي قطعة ارض فضاء أملاك دولة، لمعاينتها والبحث بسبل استغلالها بما يخدم المركز والمواطنين، مضيفا أنه لا مجال مطلقاً للتعدي على أملاك الدولة، مع ضرورة الاستغلال الأمثل لها لإنشاء المصالح العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين، مؤكدا عدم السماح بالتعدي على أراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رافق رئيس المركز خلال الجولة المهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القري، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام على قسم الإشغالات والمتابعة، والمهندس مصطفي متولي رئيس قسم الإشغالات وفريق العمل، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية التي شملتها جولة رئيس المركز.