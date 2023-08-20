ضبط 4521 عبوة مواد غذائية و760 علبه سجائر خلال حملات بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

وشنت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبد الله اسماعيل مدير الادارة، وأحمد مرسي المفتش بالادارة، حملة تموينية على المحلات التجارية للوقوف على مدي التزام اصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتجارتهم، وقد اسفرت الحملهةعن ضبط السلع الغذائية الأتية:

· ضبط عدد (١١٢) عبوة بسكويت وعصائر وألبان منتهية الصلاحية منذ عدة اشهر.

· كما تم ضبط عدد (٤٤٠٠) عبوة مانجو خاصة بالاطفال مجهولة المصدر، وغيرمطابقة للمواصفات القياسية.

· كما تم ضبط عدد (٧٦) قاروصة سجائرمستوردة، ومجهولة المصدر من حيث (الفواتيرأوذكر البيانات أوبلد المنشأ) بإجمالى عدد (٧٦٠) علبة سجائر، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.