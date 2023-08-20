نجم بورتو ينضم للقناة رسميا

نجح نادي القناة بقيادة سامر عبد الرحمن في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بواحدة من الصفقات القوية بعدما حصل على توقيع محمود حرشة لاعب نادي بورتو السويس في إطار خطة تدعيم صفوف فريق القناة بلاعبين علي كفاءة عالية من أجل المنافسة فيوري المحترفين و الصعود للدوري الممتاز.

وانتقل محمود حرشة لنادى القناة بعد دفع المقابل المادى الذي تم الاتفاق عليه بين إدارة الناديين فى وجود الكابتن احمد ابوالعنين وكيل الاعب ووجود رئيس النادى الدكتور محمد لطفى.

ويعد محمود حرشة صاحب الخيارات الكبيرة إضافة قوية لنادي القناة الذي صعد لدوري المحترفين الموسم الماضي.

وتعاقد القناة مع عدد من اللاعبين امثال خالد الاخميمي وثنائي الاهلي على عمرو ومحمد أشرف حارس المرمي وغريب ياسر ومحمود حكيم واسامه الليبي والحسيني سمير ومحمد أنور.

وتولى سامر عبدالرحمن منصب المدير الفني خلفا لمحمد حليم.

في سياق منفصل، حسم نادي النصر السعودي، اليوم الأحد، صفقة لاعب الوسط الهجومي أوتافيو النجم الدولي لـ بورتو البرتغالي، لضمه لمدة ثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعد إجراء الفحوصات الطبية في دبي الإماراتية.

وتوصل النصر لاتفاق مع الفريق البرتغالي بعد تكثيف المفاوضات في اليومين الماضيين، حيث أصر بورتو على دفع الشرط الجزائي للاعب البالغ من العمر "28 عاما" على جزئين والبالغ 60 مليون يورو.

وشهدت قيمة الشرط الجزائي الخاصة باللاعب ارتفاعًا بعد 15 يوليو الماضي من 40 إلى 60 مليون يورو، ولم تنجح مفاوضات النصر الأولى في تلك الفترة مع بورتو، الذي طلب دفع قيمة الشرط الجزائي دفعة واحدة حينها "40 مليون يورو"، وهو ما جعل الفريق السعودي يتجه إلى خيارات أخرى.

وأدت رغبة اللاعب الدولي البرتغالي ذي الأصول البرازيلية في تسهيل عملية انتقاله إلى الدوري السعودي، بعدما طالب إدارة ناديه بتسهيل عملية رحيله، قبل أن يتفق بورتو مع النصر، مساء السبت، على دفع الشرط الجزائي على ثلاث فترات، 20 مليون يورو لكل دفعة.

وتلقى أوتافيو قد عدد من العروض خلال الفترة الماضية، إلا أن قيمة الشرط الجزائي حالت دون إكمال انتقاله إلى الدوري الإيطالي، كما ساهم عمل البرتغالي كريستيانو رونالدو على إقناع اللاعب بفكرة الانتقال إلى النصر في يوليو الماضي، إضافة إلى المدرب لويس كاسترو الذي أشرف على تدريبه في موسم 2014-2015.

الجدير بالذكر أن النصر قرر تخفيض العرض الأول الذي تم تقديمه إلى أوتافيو من 18 مليون يورو كراتب سنوي في يوليو الماضي، إلى 13 مليون يورو لأن النادي سيدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 60 مليون يورو بدلا من 40 .