التشكيل الأفضل في الجولة الثانية بالدوري السعودي

انتهت الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، أمس السبت، ويتصدر فريق اتحاد جدة جدول الترتيب.



نجحت ثلاث فرق بعد مرور جولتين في تحقيق العلامة كاملة بعد الانتصار في أول مباراتين لهم، وهم أندية أهلي جدة والاتحاد، والإتفاق، بينما فشل النصر في تحقيق أي فوز وخسر المباراتين.



وتألق أكثر من لاعب في الجولة الثانية، وكشف موقع "صوفاسكور" للإحصائيات عن التشكيل الأفضل للجولة الثانية من الدوري السعودي.



شهد التشكيل الأفضل تواجد لاعبان من الضمك وأبها والتعاون، ولاعب واحد فقط من النصر، ومثله باتحاد جدة، والرائد والرياض.

فيما غابت معظم النجوم العالمية على رأسهم الثنائي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة وكريستيانو رونالدو مهاجم النصر، والثنائي روبن نيفيز وسافيتش لاعبي الهلال

جاء تشكيل الأفضل على النحو التالي:



في حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو حارس أبها



في الدفاع: زكريا السوداني لاعب أبها، عبدالقادر بدران مدافع ضمك، وليد الأحمد لاعب التعاون.



في الوسط: عبدالله العمار لاعب الضمك، مارسيل بروزوفيتش نجم النصر، كورونادو لاعب الاتحاد، ماتيوس لاعب التعاون.



في الهجوم: كريستان تيلو لاعب الفتح، صالح آل عباس مهاجم الرياض، أمير سعيود نجم الرائد

تشكيل الأفضل



