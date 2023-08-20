سجل المواجهات المباشرة بين فرانكفورت ودارمشتاد في الدوري الألماني

مرموش

يسدل فريقا أنتراخت فرانكفورت ودار مشتاد الستار على مباريات الجولة الاولى للدوري الألماني لكرة القدم عندما يتلقيا في السادسة والنصف من مساء الاحد على ستاد دويتشة بنك بارك الخاص بفريق أنتراخت فرانكفورت .

وفي محاولة منهم للبقاء في الدوري الألماني بعد الصعود مجددا هذا الموسم يحاول فريق دار مشتاد الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهته امام فريق أنتراخت فرانكفورت الساعي للمناقسة بقوة على اللقب هذا الموسم والذي يمتلك سجلا قويا على ملعبه في الموسم الماضي حيث نجح في تحقيق ٩ انتصارات و ٥ تعادلات و خسر ثلاث مباريات فقط على ملعبه .

ولا يبدو سجل المباريات غنيا بين فريقي انتراخت فرانكفورت ودار مشتاد نظرا لعدم تواجد دار مشتاد المستمر في البوندزليجا فقد التقي الفريقين في تسع مباريات فقط اجمالا فاز انتراخت فرانكفورت في ستة مباريات بينما فاز دار مشتاد في ثلاث مباريات ولم يتعادلا على الإطلاق وشهدت تلك المباريات التسع تسجيل انتراخت فرانكفورت ١٦ هدف بينما سجل دار مشتاد ٩ أهداف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب دويشته بنك بارك الخاص بفريق أنتراخت فرانكفورت فقد التقي الفريقين في ٥ مباريات فاز انتراخت فرانكفورت في أربعة منها ودار مشتاد في مباراة واحدة .

وفيما يلي نستعرض تاريخ مواجهات انتراخت فرانكفورت ودار مشتاد في المواجهات الرسمية بينهما :

٢٠ أكتوبر ١٩٧٨ انتراخت فرانكفورت - دارمشتاد : ٢ / ٠

١٤ أبريل ١٩٧٩ دار مشتاد - أنتراخت فرانكفورت: ٢ / ٠

٧ نوفمبر ١٩٨١ دار مشتاد - أنتراخت فرانكفورت: ١ / ٤

٨ أبريل ١٩٨٢ انتراخت فرانكفورت - دار مشتاد : ٢ / ١

٦ ديسمبر ٢٠١٥ انتراخت فرانكفورت - دار مشتاد : ٠ / ١

٣٠ ابريل ٢٠١٦ دار مشتاد - أنتراخت فرانكفورت: ١ / ٢

١٠ سبتمبر ٢٠١٦ دار مشتاد - أنتراخت فرانكفورت: ١ / ٠

٥ فبراير ٢٠١٧ انتراخت فرانكفورت- دار مشتاد: ٢ / ٠

٧ فبراير ٢٠٢٣ انتراخت فرانكفورت - دار مشتاد : ٤ / ٢ كأس ألمانيا