عضو الإسماعيلي: قادرين علي حل الأزمة المالية وجئنا لتنفيذ مطالب إيهاب جلال

قال محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ، أن الجميع الآن علي قلب رجل واحد داخل إدارة الدراويش من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

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وقال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي فى تصريحات خاصة عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" قادرين علي حل أزمات نادي الاسماعيلي ومجلس الإدارة الجديد بقيادة نصر أبو الحسن يرغب فقط فى النجاح ونعلم ما يمر به نادي الاسماعيلي.

وأضاف:" اشكر كل من وضع ثقته بي للتواجد فى مجلس إدارة الإسماعيلي ، وخاصة النجوم السابقين للنادي.

وتابع:" جئنا لتنفيذ مطالب إيهاب جلال المدير الفني للفريق ، وبالطبع لا نرغب فى أن يكون وضع النادي مثل المواسم الماضية.