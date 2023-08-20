الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحرير 224 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(224) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.

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فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (224) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

 

 في ظل تطبيق قرار تخفيف الأحمال الذي اتخذته الحكومة، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد غلق وفتح المحلات العامة والتجارية والورش والمطاعم، وسوف نوضحها في السطور التالية.

 

مواعيد غلق المحلات والمقاهي والورش:

 ألزمت الدولة المحال والكافيهات والمحال العامة والتجارية، بمواعيد محددة للغلق، فى ظل تخفيف أحمال الكهرباء، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.

 وتغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم الساعة 11 مساءً، على أن يتم العمل الساعة 7 صباحًا.

 

المحلات المستثناة من مواعيد الرسمية للغلق: 

الصيدليات 

محلات البقالة

السوبر ماركت

محالات بيع الفواكه والخضراوات التي بها أنشطة ليلية.

المخابز والأفران.

محلات الدواجن.

أسواق الجملة.

 

مواعيد الورش الفنية:

 تبدأ الورش الفنية العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً داخل الكتل السكنية، باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية والسريعة.

 

مواعيد غلق المولات:

 تعمل المولات والمحلات التجارية حتى الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، حتى في أيام الإجازات والأعياد الرسمية، التي تتضمن الخميس والجمعة.

أما بالنسبة لمطاعم وكافيهات المولات التجارية فيتم افتتاحها الساعة 5 صباحًا، وإغلاقها الساعة 1 صباحًا.

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