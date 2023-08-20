جوارديولا يكشف سر فوز السيتي على نيوكاسل بـ البريميرليج

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد مساء أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج".

وأشاد جوارديولا بفكر وعقلية لاعبيه خلال المباراة والتي حسمت المواجهة.

جوارديولا

وقال الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا المباراة تثبت لماذا نفوز كثيرًا فعقلية هؤلاء اللاعبين مذهلة للغاية في كل مرة، وتفاجئني في كل مرة.

وأوضح: أمام هذا الفريق وفي الظروف التي وصلنا بها، بالكثير من الإصابات ودون راحة، لكن الطريقة التي ركضوا بها والتزام الجميع، كل شيء كان مذهلًا.

وأشار: لعبنا بشكل جيد وكنا نستحق الفوز، كان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف.

وأكد المدرب الإسباني: الفارق في هذه المجموعة هو العقلية لعدة سنوات، العام الماضي فعلوا ذلك، وفي ثاني مباراة اليوم فعلوا ذلك، لم يتغير شيء.

وبعد تحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، افتتح سيتي الموسم الجديد بفوزين متتالين، بالإضافة إلى الفوز لأول مرة بلقب كأس السوبر الأوروبي.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أهدر الفريقان الكثير من الفرص ليفشلا في تسجيل أي أهداف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط حيث فاز في الجولة الأولى على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند ثلاث نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على أستون فيلا 5 - 1.