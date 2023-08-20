إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمدينة الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف خارج الحيز العمراني على مساحة إجمالية بلغت 1450 متر بمركز ومدينة الفيوم.

وأوضح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن تعدي على أراضي زراعية بهدف إنشاء مقابر حديثة البناء بناحية قرية زاوية الكرادسة، وردم اساسات فى المهد بناحية قرية هوارة عدلان وإزالة وفك شدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية أدوار عليا بشارع أحمد شوقي وقرية سيلا وعزبة أبوشويق بقرية الصالحية، بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية قرية دسيا، وتم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع حي زهراء دمو بتنفيذ إزالة 3 حالات تعدي عبارة شدة خشبية وبناء مخالف في حرم الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى فك شده خشبيه بناحية منشأة دمو وأعمال خرسانية بسقف الدور السادس بنطاق حي الجون بمدينة الفيوم، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية سوف تنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.