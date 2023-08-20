ريال مدريد يتمسك بالأمل الأخير في ضم مبابي

في تطور جديد لمستجدات موقف ريال مدريد الإسباني من إمكانية ضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن الريال يتمسك بالأمل الأخير.





وواصلت في حديثها عن الأمر ، أن مبابي بالرغم من تصفية الأجواء مع ناصر الخليفي رئيس النادي وإبداء المرونة في البقاء ، إلا أنه لم يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائي.

وأضافت، ريال مدريد يتمسك بالفرصة الأخيرة لضم مبابي ، ويجهز حاليًا عرضًا بقيمة 3 ملايين جنيه أسترليني لعرضه على إدارة باريس الميركاتو الحالي.

كانت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قد أشارت خلال وقت سابقثد أن أنشيلوتي يخشي فقدان لاعبيه بسبب متابعة أنباء مفاوضات ريال مدريد مع مبابي.

مبابي يصدم الجميع ..

وواصلت على أن مبابي صدم الجميع في ريال مدريد بإن انضمام مبابي للفريق يبدو مستحيلًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن أنشيلوتي طالب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ضرورة التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، لمدة موسم على سبيل الإعارة، لكن رئيس الملكي لم يتحرك لتنفذ طلب المدرب الإيطالي.