قائدة إنجلترا تعلق على خسارة المونديال أمام إسبانيا

علق ميلي برايت، قائدة منتخب إنجلترا، على خسارة لقب كأس العالم للسيدات، أمام إسبانيا بنتيجة 1/0، في المباراة النهائية.

وأعربت برايت عن حزنها الشديد تجاه خسارة منتخب بلادها، حيث أكدت أن الخسارة صعب تقبلها، بعدما قدم فريقها كل شيء.

وأوضحت أن المنتخب الإنجليزي لم يكن الأفضل خلال مجريات الشوط الأول، لكن خلال النصف الثاني من المباراة تحصل الفريق على فرص عديدة وسدد في العارضة، لكن لم نستطع التسجيل مثلما فعلت إسبانيا.

تصريحات قائدة منتخب إنجلترا

تحدثت برايت في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، عقب نهاية المباراة، حيث قالت: "صعب تقبل الهزيمة، فعلنا كل شيء، ففي الشوط الأول لم نكن في أفضل حال".

وتابعت:"خلال الشوط الثاني عدنا وتحصلنا على عدد من الفرص وسددنا على العارضة وقفت أمامنا، لكننا لم نسجل كما نجحت إسبانيا".

بينما تطرقت للحديث عن حالة زملاؤها بعد التأخر في النتيجة، فقالت: " كان لدينا الإيمان الكافي، لم نفقد الأمل مع التأخر بهدف نظيف".

وأكملت: "من الصعب تقبل الأمر لكن هذه هي كرة القدم، نشعر بحسرة القلب، قدمنا كل شيء".

وأضافت: "أشعر بالفخر باللاعبات، واجهنا انتقادات شديدة، وفقد البعض الثقة بنا، ولم نتوقف عن الإيمان".

وأختتمت قائدة المنتخب الإنجليزي تصريحاتها:" في بعض الأحيان تسير كرة القدم في اتجاهك وفي أحيان أخرى ضدك، خضنا نهائي كأس العالم، وبعد أسابيع سنقدر هذا اليوم، لكن أردنا التتويج".