ثقافة المنيا تناقش كتاب "الوحدة الوطنية بديلًا عن الفتنة الطائفية"

تابع فرع ثقافة المنيا، برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، تنفيذ بيت ثقافة ديرمواس جنوب المحافظة، مناقشة كتاب بعنوان "الوحدة الوطنية بديلًا عن الفتنة الطائفية"، تأليف جمال بدوي، وناقشه عاطف عبدالجليل، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيونى، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا، برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تناول الكتاب فكرة الوحدة الوطنية وأهميتها، في مواجهة الفتن الطائفية، التي تغذيها قوى داخلية وخارجية؛ لتحقيق أهدافها الخاصة وزعزعة الاستقرار الداخلي ، ويتناول أسباب هذه الدعوات، وكذلك الأوضاع الداخلية وطبيعة العلاقة بين المسلمين والأقباط، منذ دخول الإسلام إلى مصر، وحتى العصر الحديث، وتم خلال المناقشة التنويه على ضرورة التلاحم والتكاتف الوطني لعنصري الأمة من المسلمين والأقباط، وتزكية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن الأم مصر، لدحض المؤامرات كافة من بعض قوى خفافيش الظلام في الداخل والخارج، لينعم الجميع بسلام واستقرار اجتماعي وبناء مصر الحديثة، وكذلك دور المساجد والكنائس والمدارس التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام في تزكية روح المواطنة والوحدة الوطنية.