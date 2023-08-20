كشف مُلابسات فيديو قيام بعض الأشخاص بالتعدي على كلب بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على كلب بالجيزة.

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في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على (كلب) باستخدام (بندقية خرطوش) بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم حال زيارتها له وأضافوا بأن مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه ، فقاموا بالتخلص منه وقتله بالسلاح النارى المضبوط على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.