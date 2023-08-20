رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرًا حول برنامج التميز لتناسليات ورعاية الحيوانات الأليفة

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تقريرًا حول برنامج التميز (تميز التوليد، والتناسليات، والتلقيح الاصطناعي، وسلوكيات ورعاية الحيوانات الأليفة)؛ تطرحه كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، الذي قدمته الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري؛ وذلك في إطار استحداث، وتطوير برامج جديدة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا، وملبية لاحتياجات المجتمع في مجالات الحقل البيطري.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أنه تم إنشاء برنامج التميز لتناسليات ورعاية الحيوانات الأليفة (EPTMP) بالقرار الوزاري رقم (8559) بتاريخ 15/5/2023، والبرنامج تابع لكلية الطب البيطرى – جامعة أسيوط، والحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجلسته رقم (104) بتاريخ 27/10/2011؛ كأول كلية للطب البيطري تحصل على الاعتماد الأكاديمي على مستوى جمهورية مصر العربية، وتم إعادة الاعتماد فى عام 2018.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن البرنامج يعد من البرامج الرائدة على مستوى جمهورية مصر العربية، وصمم خصيصًا للطلبة الباحثين عن التميز والإبداع، والريادة في مجال تناسليات، ورعاية الحيوانات الأليفة؛ مما يتيح تخريج طبيب بيطرى مميز على مستوى عالٍ من الناحية العلمية، والتخصصية التنافسية؛ فى تخصص تناسليات رعاية الحيوانات الأليفة، وليواكب التقدم العلمي الحديث.

وأضافت الدكتورة مديحة درويش، أن برنامج التميز في الطب البيطري؛ يمنح درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ومدة الدراسة خمس سنوات، مع اجتياز التدريب العملي الإكلينيكي، ومدته عام دراسي كامل ( سنة الامتياز) بالمستشفى البيطري بكلية الطب البيطري، جامعة أسيوط، مضيفة أن البرنامج يتميز بإعداد الطلاب الصغيرة في قاعات المحاضرات، والمعامل؛ مما يساعد على سرعة الاستيعاب، والتدريب العملي الدقيق؛ للتعريف بالحيوانات الأليفة (القطط، والكلاب)، وطرق تربيتها، ورعايتها، وسلوكياتها، والتعامل معها، والتدريب العلمي، والعملي على الأمراض المختلفة (المعدية منها، وغير المعدية)، وخاصة التناسلية التي تصيب تلك الحيوانات، وطرق التشخيص الحديثة لها، وأنسب الطرق العلاجية، وكيفية أخذ الإجراءات الاسترشادية، ووقاية الإنسان ، والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات الأليفة، وكيفية الوقاية منها.