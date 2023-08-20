جامعة أسيوط تشهد إنطلاق فعاليات ورشة عمل بعنوان "مهارات القيادة"

انطلقت فعاليات ورشة عمل مهارات القيادة، بجامعة أسيوط، والممتدة في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري، بإشراف وحضور الأستاذ شوكت صابر ثابت، أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على تحقيق الإصلاح الإداري، وتحسين جودة الأداء، وخلق بيئة إدارية إيجابية تسهم في تحقيق رؤية الجامعة؛ لتطوير العمل والأداء الإداري، وزيادة الإنتاجية، مضيفًا أن الجامعة تتبع معايير الجودة في منظومتها الإدارية، وكفاءة مواردها البشرية، ونمط القيادة، وانتهاج المنظومة الإدارية الحديثة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والمهارات المتنوعة للقيادة؛ بما يسهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة بها، سواء التعليمية، أو البحثية، أو المجتمعية، وتحقيق رسالتها على الوجه الأكمل، وتعزيز مكانتها.

وأشار الأستاذ شوكت صابر، إلى أن تطوير القيادات هدف أساسي للارتقاء بمستوى العمل داخل مؤسسات الجامعة، كما أشار إلى أهمية التواصل بين القائد ومروؤسيه؛ لتبادل الخبرات والتجارب؛ لإنجاز المهام الموكلة إليهم ؛ فالقيادة هي فن، وعلم التأثير على الآخرين؛ لتحقيق أهداف محددة، وتوجيه سلوك العاملين.

وأوضح الأستاذ مصطفى حسن، أهمية تأهيل صف ثانٍ من القيادات الشابة؛ للعمل في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية الجامعة؛ لتمكين الشباب من خلال عمل الكثير من ورش العمل، والدورات التدريبية المختلفة في القطاعات كافة؛ لجعل فريق العمل يعمل كفريق واحد قادر على بذل أي مجهود إضافي عند اللزوم، والتميز، وليس إتمام المهمة فقط .

وعن أبرز الصفات التي يجب أن يتمتع بها القائد؛ أوضح الأستاذ محمود يونس: إنها تشمل الرؤية ممثلة في القدرة على تكوين صورة مستقبلية، والقدرة على التأثير والنفوذ؛ لتحقيق السرعة في اتخاذ القرارات، وتنفيذها.

وفى كلمته أوضح الأستاذ خالد عمران؛ إن إدارة الجامعة تعمل على تدريب صف ثانٍ من القيادات الشابة؛ من خلال سلسلة من الندوات، والدورات التدريبية؛ يحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وهم: الدكتورة أسماء جمال أحمد، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، والدكتورة نسمة عصمت محمد، مدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب، والأستاذ محمود يونس، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ مصطفى حسن، أمين الجامعة المساعد، وبمشاركة (60) من العاملين بمختلف قطاعات الجامعة.

تأتي الورشة تحت إشراف الأستاذ مصطفى حسن، أمين الجامعة المساعد، والأستاذ محمود يونس، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خالد عمران، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات ورشة عمل بعنوان مهارات القيادة

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات ورشة عمل بعنوان مهارات القيادة

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات ورشة عمل بعنوان مهارات القيادة