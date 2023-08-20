قبل غلق باب التسجيل.. خطوات تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المصريين بالخارج

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، بدءًا من ١٤ أغسطس الجاري ولمدة ٣٠ يوما، للشباب ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن 19عامًا وحتى سن 30 عامًا، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عامًا، وذلك ردًا على استفسارات ومطالب أبناء مصر بالخارج.

وناشدت الوزارة المواطنين المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم، وقبل غلق باب التسجيل.

وأليكم تفاصيل المبادرة وكيفية التسجيل بها.

1- تم فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية منذ 14 أغسطس ولمدة ثلاثين يوما.

2- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (۱۹) عاما ) وحتى سن (۳۰) عاما)، وكذا ممن تجاوزوا سن ( ٣٠ عاما) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف.

3- لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

4- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع:-

( الاسم – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة جواز السفر – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي إن وُجد – تاريخ مغادرة البلاد – الدولة المقيم بها – البريد الإلكتروني – البيانات البنكية الخاصة بالإيداع : اسم البنك / الفرع خارج البلاد – اسم الحساب – السويفت كود – IBAN – رقم حافظة الإيداع رقم العملية – تاريخ الحافظة / العملية – المبلغ دولار / يورو، ويسدد على حساب بنك مصر فرع ابو ظبي .

تعليمات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين المقيمين بالخارج

1- تنطبق المبادرة على كافة المصريين بالخارج ممن أتم سن (19) عاما اعتباراً من تاريخ 2023/08/14 حتى سن (30) عاما.

2- يمكن للشبان الذين تجاوزوا سن (30) عاما التقديم للاستفادة من المبادرة وتسوية موقفهم التجنيدى بصفة نهائية.

3- يتم تسجيل المدينة والدولة المقيم بها المواطن خارج أرض الوطن بالطلب لإرسال شهادة المعاملة التجنيدية فى الحقيبة الدبلوماسية لاستلامها من القنصلية / السفارة بالخارج.

4- المواطنين من مواليد عام 1984 وما قبلها بتم موافاتنا بصورة البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة أو رقمها وجهة استخراجها وفى حالة عدم الاستدلال عليها يمكن موافاتنا بالقسم أو المركز المستخرجة منه البطاقة بالإضافة للرقم القومى.

5- الشبان الذين سبق حصولهم على إعفاء مؤقت أو استثناء مؤقت يمكن التقدم للاستفادة من المبادرة لتسوية موقفهم التجنيدى بصفة نهائية.

6- يمكن للشبان المصريين بالخارج التقدم للاستفادة من المبادرة حتى لو كانت بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر غير سارى.

7- الشبان الذين لم يستخرجوا بطاقة الرقم القومى يمكن إرفاق صورة شهادة الميلاد وصورة جواز السفر للاستفادة من المبادرة.

8- يُسدد مبلغ 5000 (دولار / يورو) على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي.

وقد خصصت إدارة التجنيد والتعبئة عنوان بريد إلكتروني رسمي مخصص للرد على استفسارات التجنيد وهو: [email protected] ، وناشدت وزارة الهجرة المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، والراغبين الاستفادة من المبادرة، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص بالمبادرة

https://shorturl.at/fwBGT خلال المدة المحددة، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة.

