قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 20 مضر تمويني متنوع خلال حملة رقابية شارك فيها الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وجهاز حمايك المستهلك والتموين، استهدفت المحال التجارية والاسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

وأكد أهمية شن حملات مفاجئة ودورية ذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من الالتزام بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً.

وأوضح المحافظ، أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الاسعار على كافة المنتجات، لافتاً الى أن الحملة تمت برئاسة خادل عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومسئولي جهاز حماية المستهلك ومفتشي إدارة تموين صدفا ومسئولي الاشغالات بالمركز، وأسفرت عن تحرير 26 محضر متنوع منها (حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر) وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجله المخالفين مؤكدًا على استمرار الحملات على كافة منافذ البيع والأسواق ومستودعات البوتاجاز والمخابز وغيرها بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية

محافظ أسيوط: تحرير 20 محضر تموينى متنوع خلال حملة مكبرة بمركز صدفا